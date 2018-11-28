ВТБ Банк в Украине признали банкротом - СМИ

Завтра в банке будет введена временная администрация, пишут СМИ.

Национальный банк признал украинскую “дочку“ российского ВТБ Банка неплатежеспособной. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает Экономическая правда, ссылаясь на источник на банковском рынке.

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“Регулятор отнес ВТБ к категории неплатежеспособных. В среду утром будет введена временная администрация“, - сообщил собеседник.

В 2006 году ВТБ приобрел украинский банк Мрія у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных.

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Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.

Ранее сообщалось, что “дочка“ ВТБ угрожает подать в суд на Порошенко за купленный 12 лет назад банк.