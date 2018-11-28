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ВТБ Банк в Украине признали банкротом - СМИ

Комментариев: 1
Завтра в банке будет введена временная администрация, пишут СМИ.
ВТБ Банк в Украине ликвидируют
ВТБ Банк в Украине ликвидируют
depositphotos.com

Национальный банк признал украинскую “дочку“ российского ВТБ Банка неплатежеспособной. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает Экономическая правда, ссылаясь на источник на банковском рынке. 

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“Регулятор отнес ВТБ к категории неплатежеспособных. В среду утром будет введена временная администрация“, - сообщил собеседник.

В 2006 году ВТБ приобрел украинский банк Мрія у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных. 

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Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.

Ранее сообщалось, что “дочка“ ВТБ угрожает подать в суд на Порошенко за купленный 12 лет назад банк.

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Теги: банки, ликвидация банков, Банковская система, ВТБ, российские банки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
atos    28.11.2018, 10:56
Оценка:  -1
atos
Дб, был нормальный банк и того защимили
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