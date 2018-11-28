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В Днепре воры взорвали банкомат и украли деньги, потеряв шапку

Комментариев: 1
Злоумышленники осуществили ограбление по "проработанному" ранее сценарию.
В Днепре воры взорвали банкомат и украли деньги, потеряв шапку
informator.ua

В Днепре в 3:10 на бульваре Славы 7 воры взорвали банкомат Приватбанка и похитили деньги. По городу объявлен план Перехват.

Об этом сообщает Информатор.

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"По предварительной информации, злоумышленников было трое или больше человек. Один из преступников потерял на месте преступления шапку. Взрыв был настолько сильный, что у магазина, в котором стоит банкомат, открылись двери и разбились окна, а также пострадало имущество" - говорится в сообщении.

Как сообщалось 9 ноября, в Николаеве грабители “выкорчевали“ банкомат из здания.

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Теги: днепр, банкомат, взорвали банкомат
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
П    28.11.2018, 12:23
Оценка:  0
П
"План перехват" это очень здорово. Надо бы еще засаду в бюро находок устроить.
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