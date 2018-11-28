В Днепре воры взорвали банкомат и украли деньги, потеряв шапку

Злоумышленники осуществили ограбление по "проработанному" ранее сценарию.

В Днепре в 3:10 на бульваре Славы 7 воры взорвали банкомат Приватбанка и похитили деньги. По городу объявлен план Перехват.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В США банкомат по ошибке выдавал 100 долларов вместо 10

"По предварительной информации, злоумышленников было трое или больше человек. Один из преступников потерял на месте преступления шапку. Взрыв был настолько сильный, что у магазина, в котором стоит банкомат, открылись двери и разбились окна, а также пострадало имущество" - говорится в сообщении.

Как сообщалось 9 ноября, в Николаеве грабители “выкорчевали“ банкомат из здания.