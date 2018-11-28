Когда и где запустят первые локомотивы General Electric
Укразализныця планирует запустить 8 новых локомотивов ТЕЗЗА серии Evolution производства General Electric, которые будут получены компанией в декабре 2018 года.
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Об этом сообщают Бизнес Новости.
“В ближайшие дни мы готовы к приему восьми локомотивов, которые полностью укомплектованы на Крюковском заводе. После этого мы планируем на следующей неделе запустить их публично в работу“, - рассказал Евгений Кравцов, глава правления Укрзализныци.
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Тепловозы General Electric сначала запустят на участках Долинская-Николаев (до 8-10 штук), и в зоне Мелитопольское депо. То есть, на юге Украины.
Так, уже 15 ноября завершили сертификацию локомотивов, они подтверждены в соответствии с требованиями правил безопасности и техническим условия заказа.
Ранее сообщалось, что локомотив Тризуб впервые вышел на украинскую колею.
Полная версия правил
2 - на север не отправляйте - в систему охлаждения из экономии вместо антифриза залили воду
3 - накуя столько ТЕПЛОвозов, неуж клятый совок не успел электрифицировать все ж.д. Укралины?