Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Когда и где запустят первые локомотивы General Electric

Комментариев: 2
В Укрзализныце рассказали, когда и где введут в эксплуатацию новые тягачи.
Укразализныця планирует запустить 8 новых локомотивов General Electric
Укразализныця планирует запустить 8 новых локомотивов General Electric
Bigmir.net

Укразализныця планирует запустить 8 новых локомотивов ТЕЗЗА серии Evolution производства General Electric, которые будут получены компанией в декабре 2018 года. 

Читай также: Новый крытый переход в “Борисполе“ практически готов

Об этом сообщают Бизнес Новости.

“В ближайшие дни мы готовы к приему восьми локомотивов, которые полностью укомплектованы на Крюковском заводе. После этого мы планируем на следующей неделе запустить их публично в работу“, - рассказал Евгений Кравцов, глава правления Укрзализныци. 

Читай также: Укрзализныця на месяц запретит возвращать билеты через интернет

Тепловозы General Electric сначала запустят на участках Долинская-Николаев (до 8-10 штук), и в зоне Мелитопольское депо. То есть, на юге Украины.

Так, уже 15 ноября завершили сертификацию локомотивов, они подтверждены в соответствии с требованиями правил безопасности и техническим условия заказа.

Новые локомотивы прибыли в сентябре 2018 года
Новые локомотивы прибыли в сентябре 2018 года
Bigmir.net

Ранее сообщалось, что локомотив Тризуб впервые вышел на украинскую колею.

Поделись:
Теги: Укрзализниця, Локомотив, новые тягачи, тепловоз, General Electric
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  28.11.2018, 13:45
Оценка:  0
гость
Ой, а и вправду эти GE раскрашены сине - красно - светло-серым(верх почти белый). Все цвета российского триколора. И трезубые грабли ни спереди ни сзади не изображены. Маляры- сепары! На гиляку их,а перед этим заставить перефарбувать в поносно-синюшный колер!
гость  (аноним)  28.11.2018, 13:33
Оценка:  0
гость
1 - не забудьте с обеих сторон намалевать большие вилки
2 - на север не отправляйте - в систему охлаждения из экономии вместо антифриза залили воду
3 - накуя столько ТЕПЛОвозов, неуж клятый совок не успел электрифицировать все ж.д. Укралины?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь