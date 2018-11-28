Когда и где запустят первые локомотивы General Electric

В Укрзализныце рассказали, когда и где введут в эксплуатацию новые тягачи.

Укразализныця планирует запустить 8 новых локомотивов ТЕЗЗА серии Evolution производства General Electric, которые будут получены компанией в декабре 2018 года.

Читай также: Новый крытый переход в “Борисполе“ практически готов

Об этом сообщают Бизнес Новости.

“В ближайшие дни мы готовы к приему восьми локомотивов, которые полностью укомплектованы на Крюковском заводе. После этого мы планируем на следующей неделе запустить их публично в работу“, - рассказал Евгений Кравцов, глава правления Укрзализныци.

Читай также: Укрзализныця на месяц запретит возвращать билеты через интернет

Тепловозы General Electric сначала запустят на участках Долинская-Николаев (до 8-10 штук), и в зоне Мелитопольское депо. То есть, на юге Украины.

Так, уже 15 ноября завершили сертификацию локомотивов, они подтверждены в соответствии с требованиями правил безопасности и техническим условия заказа.

Новые локомотивы прибыли в сентябре 2018 года Bigmir.net

Ранее сообщалось, что локомотив Тризуб впервые вышел на украинскую колею.