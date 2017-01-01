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Укргаздобыча заявляет об обысках в своих филиалах

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Был изъят ряд документов, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов Укргаздобычи с контрагентами по закупке работ.
Филиалы Укргаздобычи сотрудничают с представителями правоохранительных органов, отмечает компания
Филиалы Укргаздобычи сотрудничают с представителями правоохранительных органов, отмечает компания
facebook.com/pg/Ukrgasvydobuvannya

В компаниях Львовгаздобыча, Укргазспецбудмонтаж и Управлении по переработке газа и газового конденсата прошли обыски. Об этом заявили в Укргаздобыче, чьими филиалами являются вышеперечисленные предприятия.

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“Несмотря на эти действия, филиалы общества и компания в частности работают в обычном режиме“, – сказано в заявлении компании в среду, 28 ноября.

Согласно сообщению, обыски провели по ходатайствам следователей главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые одобрили суды в этих областных центрах.

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“Во время следственных действий был изъят ряд документов, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов Укргаздобычи с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация“, – заявляет компания.

Филиалы Укргаздобычи сотрудничают с представителями правоохранительных органов, отмечает компания.

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Теги: Укргаздобыча
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Источник: korrespondent.net

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