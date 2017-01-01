Укргаздобыча заявляет об обысках в своих филиалах

Был изъят ряд документов, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов Укргаздобычи с контрагентами по закупке работ.

В компаниях Львовгаздобыча, Укргазспецбудмонтаж и Управлении по переработке газа и газового конденсата прошли обыски. Об этом заявили в Укргаздобыче, чьими филиалами являются вышеперечисленные предприятия.

Читай также: В Украине оценили объемы запасов сланцевого газа “Несмотря на эти действия, филиалы общества и компания в частности работают в обычном режиме“, – сказано в заявлении компании в среду, 28 ноября.

Согласно сообщению, обыски провели по ходатайствам следователей главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые одобрили суды в этих областных центрах.

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“Во время следственных действий был изъят ряд документов, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов Укргаздобычи с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация“, – заявляет компания.

Филиалы Укргаздобычи сотрудничают с представителями правоохранительных органов, отмечает компания.

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