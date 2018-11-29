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Нафтогаз показал решение Стокгольмского арбитража

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Некоторые части решений арбитража остаются закрытыми из-за условий контракта с Газпромом о конфиденциальности.
Газпром пока не заплатил Нафтогазу по решению арбитража
Газпром пока не заплатил Нафтогазу по решению арбитража
Корреспондент.net
Нафтогаз обнародовал оригиналы решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по контрактам на поставку и транзит газа из России. Документы опубликованы на сайте холдинга в четверг, 29 ноября.

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“Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, НАК Нафтогаз Украины впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа“, - сказано в сообщении компании.

В Нафтогазе пояснили, что некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между Нафтогазом и Газпромом 2009 года.

Документ на 272 страницах можно посмотреть здесь.

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Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев перевел 7,9 млн долларов от Газпрома маме в США.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, арбитражный суд, транзит газа, Стокгольмский арбитраж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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одессит  (аноним)  29.11.2018, 13:56
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ТРЕБУЮ РАВНОПРАВИЯ! ВВЕДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КРЫМУ ИЛИ ОТМЕНИТЕ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ!
гость  (аноним)  29.11.2018, 13:52
Оценка:  0
гость
БИГМИРЯНЕ! Накатайте статейку про то, что Поросенка не объявил военное положение в Крыму! Или он уже не считает Крым украинским? Тогда не нужно кормить за бюджетные деньги Чубарова и прочих госчиновников от Крыма "в изгнании"!
гость  (аноним)  29.11.2018, 13:50
Оценка:  0
гость
Тоже мне "показал"! Как молодая пожелтевшую фотку своих детей жениху показывала в комедии"Не может быть"!
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