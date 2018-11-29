Нафтогаз показал решение Стокгольмского арбитража

“Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, НАК Нафтогаз Украины впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа“, - сказано в сообщении компании.

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В Нафтогазе пояснили, что некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между Нафтогазом и Газпромом 2009 года.

Документ на 272 страницах можно посмотреть здесь.

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Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев перевел 7,9 млн долларов от Газпрома маме в США.