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Интимные кредиты: В Китае в качестве залога девушки присылали обнаженные фото

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В некоторых случаях, девушки "отрабатывали" кредит проституцией.
В Китае женщин заставляли присылать обнаженные фото в качестве залога на кредит
В Китае женщин заставляли присылать обнаженные фото в качестве залога на кредит
depositphotos.com

Для того, чтобы получить микрокредит в Китае, не банковские учреждения просили девушек прислать интимные фотографии в качестве обеспечения гарантии за предоставленный кредит. Об этом пишут ABC. 

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Нелегальные поставщики микрокредитов в 2016 году выложили около 10 Гб фото со 161 обнаженными девушками, которые держат в руках свой паспорт.

В жертвы к таким кредиторам чаще всего попадали девушки 19-23 лет из неразвитых регионов Китая. Сумма кредита обычно составляла от 1 до 2 тыс долларов со ставками до 30 процентов. После невыплаты микрокредиторы шантажировали девушек отослать эти фото семье и друзьям.

Фото нужно было делать с паспортом
Фото нужно было делать с паспортом
abc.net.au

Для некоторых девушек были специальные предложения о работе в секс-индустрии, чтобы выплатить долг. 

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Так, например, девушка из Китая Сюэ Чен взяла в долг 4 тыс юаней (приблизительно 800 долларов), который через пол года превратился в 100 тыс юаней (почти 20 тыс долларов). Одна из компаний таких микрокредиторов, выдавшая кредит девушке, отправила ее фотографии отцу – Бинг Чену.

За эти пол года кредиторы требовали у Сюэ больше фотографий и даже видеоролик самой себя, чтобы продлить срок погашения кредита. 

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С декабря 2017 года Комиссией по расследованиям в Китае было начато разбирательство. К концу 2017 власти заявляли, что ввели новые правила предоставления кредитов нелицензированными организациями и отдельными лицами, и ситуация улучшилась.

Но в 2018 году множество площадок в социальных сетях все еще занимаются таким видом бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Киеве посадили аниматора-педофила на 5 лет.

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Теги: кредит, микрокредиты, заемщики, кредиты в китае, секс-кредит, ссуда, залог
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