Бердянский порт сокращает работу

Руководство предприятия заявляет о возможных сокращениях сотрудников. Ситуация в порту близка к критической.

Бердянский морской торговый порт из-за блокады Керченского пролива вынужденно перешел на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника порта Александр Трощенков, сообщает издание Про Бердянск.

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По словам Трощенкова, порт понес многомиллионные убытки. Об этом он сказал на совместиной пресс-конференции с руководством ГП Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что из-за ситуации, которая сложилась в Керченском проливе, порт Бердянска выполнил финансовый план только на 50%. В результате, руководство предприятия было вынуждено перевести сотрудников на четрехдневную рабочую неделю. Первое судно зашло в порт только сегодня, 3 декабря. С 25 ноября суда стояли заблокированные.

Как говорилось на пресс-конференции, на данный момент от услуг Бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков - компания Метинвест, а второй крупнейший клиент, Портинвест, сократил перевалку наполовину.

По словам Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращению персонала.

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“Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие“, - говорит Трощенков.

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