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Бердянский порт сокращает работу

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Руководство предприятия заявляет о возможных сокращениях сотрудников. Ситуация в порту близка к критической.
Блокада Керченского пролива бьет по украинских портах
Блокада Керченского пролива бьет по украинских портах
wikipedia.org

Бердянский морской торговый порт из-за блокады Керченского пролива вынужденно перешел на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника порта Александр Трощенков, сообщает издание Про Бердянск.

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По словам Трощенкова, порт понес многомиллионные убытки. Об этом он сказал на совместиной пресс-конференции с руководством ГП Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что из-за ситуации, которая сложилась в Керченском проливе, порт Бердянска выполнил финансовый план только на 50%. В результате, руководство предприятия было вынуждено перевести сотрудников на четрехдневную рабочую неделю. Первое судно зашло в порт только сегодня, 3 декабря. С 25 ноября суда стояли заблокированные.

Как говорилось на пресс-конференции, на данный момент от услуг Бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков - компания Метинвест, а второй крупнейший клиент, Портинвест, сократил перевалку наполовину.

По словам Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращению персонала.

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“Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие“, - говорит Трощенков.

Ранее сообщалось о том, какие продукты могут подорожать при введении военного положения.

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Теги: Керченский пролив, Азовское море, Бердянск, предприятие, порт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.12.2018, 12:42
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гость
5-захват рыболовецких судов в НЕЙТРАЛЬНЫХ водах(Норд),см.п.1
6-грабеж стального проката с судна в Марике у датчан (они купили и оплатили),см.п.1
7-захват танкера привезшего укропам туркменские нефтепродукты,см.п.1
8-застрелилс я главком 5флота сшп,см.п.1;тьху куда меня занесло...но в моске лохлов так
гость  (аноним)  04.12.2018, 12:34
Оценка:  +2
гость
1-предприятия сокращают производство(нечего возить),Россия виновата!
2-три утырка хотели без очереди пролезть пролив и в результате заблокирован на сутки проход,см.п.1
3-несколько дней прилично штормило и был ограничен проход по каналу,см.п.1
4-с 1.12закончена летняя навигация судов класс.р-м,см.п.1
гость  (аноним)  04.12.2018, 12:00
Оценка:  +2
гость
и это того стоило?
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