Бердянский порт сокращает работу
Бердянский морской торговый порт из-за блокады Керченского пролива вынужденно перешел на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника порта Александр Трощенков, сообщает издание Про Бердянск.
Читай также: Суда задерживают в Керченском проливе до 11 дней
По словам Трощенкова, порт понес многомиллионные убытки. Об этом он сказал на совместиной пресс-конференции с руководством ГП Администрация морских портов Украины.
Отмечается, что из-за ситуации, которая сложилась в Керченском проливе, порт Бердянска выполнил финансовый план только на 50%. В результате, руководство предприятия было вынуждено перевести сотрудников на четрехдневную рабочую неделю. Первое судно зашло в порт только сегодня, 3 декабря. С 25 ноября суда стояли заблокированные.
Как говорилось на пресс-конференции, на данный момент от услуг Бердянского порта полностью отказался один из главных поставщиков - компания Метинвест, а второй крупнейший клиент, Портинвест, сократил перевалку наполовину.
По словам Трощенкова, сложившаяся ситуация подталкивает руководство порта к сокращению персонала.
Читай также: Что будет с долларом при введении военного положения
“Это – вынужденная мера. Сказать о количестве сокращаемых сотрудников и о том, придется ли вообще их сокращать, сейчас нельзя. Все наши планы будут диктовать цифры, и основная задача на данный момент – выйти на безубыточность и спасти предприятие“, - говорит Трощенков.
Ранее сообщалось о том, какие продукты могут подорожать при введении военного положения.
Полная версия правил
6-грабеж стального проката с судна в Марике у датчан (они купили и оплатили),см.п.1
7-захват танкера привезшего укропам туркменские нефтепродукты,см.п.1
8-застрелилс я главком 5флота сшп,см.п.1;тьху куда меня занесло...но в моске лохлов так
2-три утырка хотели без очереди пролезть пролив и в результате заблокирован на сутки проход,см.п.1
3-несколько дней прилично штормило и был ограничен проход по каналу,см.п.1
4-с 1.12закончена летняя навигация судов класс.р-м,см.п.1