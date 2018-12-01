Суд Лондона вынес решение по делу ПриватБанка и Коломойского

Судья признал наличие доказательств тщательно спланированных мошеннических действий и отмывание средств в особо крупных размерах.

Высокий суда Лондона во вторник, 4 декабря, официально вынес свое решение в деле Приватбанка против Игоря Коломойского, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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В частности, судья оставил в силе судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шести связанных с ними компаний на сумму 2,6 млрд долларов. Ответчикам запрещено отчуждать свои активы без согласия банка или разрешения английского суда.

В решении говорится, что предоставленные банком доказательства указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах путем реализации сложной искусственной схемы с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей по договорам поставки, выполнять которые никто не собирался. (пункты 25-26).

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В то же время судья не делал окончательных выводов о мошенничестве.

Иск банка касался мошеннических действий в отношении кредитов на сумму 1,9 млрд долларов, но судья решил, что банк имеет достаточное для судебного рассмотрения дело на сумму только 515 млн долларов США.

Защита Коломойского в свою очередь указала на то, что судья завил о “серьезном нераскрытии и искажении информации“ и признал ошибкой изданный год назад всемирный арест активов.

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Адвокаты также заявили, что ПриватБанк по решению судьи должен компенсировать судебные расходы на сумму 7,5 млн фунтов стерлингов, из которых четыре млн фунтов должны быть выплачены Коломойскому в течение 28 дней.

Окончательное решение по юрисдикции будет выносить Апелляционный суд Англии.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард по 19 искам, а всего НБУ подал 148 исков почти на 10 миллиардов.