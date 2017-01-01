IKEA в Украине: Когда и где откроется первый магазин

Стала известна дата и место открытия первого магазина самого крупного мирового продавца мебели.

Стало известно дату и место открытия первого IKEA в Киеве depositphotos.com

Первый в Украине магазин шведского продавца мебели IKEA будет находиться в новом торгово-развлекательном центре Ocean Mall. ТРЦ планируют открыть 1 сентября 2019 года.

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Об этом сообщают Сегодня со ссылкой на заявление Вагифа Алиева, основателя компании “Мандарин Плаза“.

ТРЦ, площадью в 300 тыс кв м разместятся 400 магазинов, где кроме IKEA, будут представлены H&M, группы Inditex, первый лазерный IMAX от “Планета кино“ и супермаркет “Сильпо“.

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Ocean Mall будет находиться возле известного “дома с тарелкой“ около станции метро Лыбидская. “Тарелку“ и часть института обещают вписать в новое здание.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет помочь IKEA выйти на украинский рынок. Для этого шведской сети магазинов на государственном уровне будут помогать решать вопросы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции.