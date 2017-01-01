Chanel перестанет использовать кожу крокодила

Французский дом моды Chanel больше не будет использовать кожу крокодила, ящерицы, змеи, а также ската.

Во французском доме моды Chanel приняли решение отказаться от использования кожи экзотических животных в своих изделиях, сообщает портал WWD со ссылкой на топ-менеджера компании Бруно Павловски.

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В частности, Chanel больше не будет использовать кожу крокодила, ящерицы, змеи и ската.

Кроме того, глава Chanel Карл Лагерфельд отметил, что не помнит, когда компания использовала в своих коллекциях натуральный мех.

Ранее сообщалось, что Суд исключил лося из Красной книги и теперь охота разрешена.