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Самым богатым блогером мира оказался мальчик 7 лет

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С помощью своих видео ребенок получил около 22 млн долларов за год.
7-летний мальчик из Америки заработал 22 млн долларов с помощью блога
7-летний мальчик из Америки заработал 22 млн долларов с помощью блога
скриншот из видео

Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров в YouTube в 2018 году по версии американского журнала Forbes возглавил семилетний ребенок Райан. Его канал Ryan ToysReview за год поднялся с восьмого на первое место. 

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На канал мальчика подписаны 17,3 млн человек, при этом он заработал в 2018 году 22 миллиона долларов.

Сюжеты видео содержат небольшие записи того, как Райан распаковывает игрушки и играет с ними. Видео-ролики снимают родители Райана, которые в последствии заключили контракт с Walmart и теперь в их розничной сети и интернет-магазине появилась серия игрушек и одежды “Мир Райана“. 

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Второе место в рейитнге занял актер Джейк Пол с 17,5 млн подписчиков. Его канал зарабатывает 21,5 млн долларов. Тройку лидеров закрывает группа из 5 молодых людей с каналом Dude Perfect, где они занимаются спортивными трюками. Их доход составил 20 млн долларов с 36,8 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил более 100 аккаунтов перед выборами в Конгресс США.

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Теги: топ блогеров, топ, блог, блог YouTube, YouTube, рейтинг
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