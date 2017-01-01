Укрзализныця уточнила график движения экспресса Киев-аэропорт Борисполь
После изучения пассажиропотока с 5 декабря скорректирован график движения скоростного поезда из Киева в аэропорт Борисполь, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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"Эти изменения учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток на маршруте. Сокращение коснулось рейсов в ночные часы", - пояснили в компании.
С сегодняшнего дня на маршруте курсируют 27 пар поездов.
"В случае увеличения или уменьшения пассажиропотока, Укрзализныця и в дальнейшем будет корректировать количество пар поездов, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения", - отметили в УЗ.
По данным компании, всего с момента запуска маршрута им воспользовались более 6 тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось о том, что может требовать пассажир в плацкарте.
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