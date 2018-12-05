Укрзализныця на праздники назначит от 30 дополнительных поездов

Продаже билетов на дополнительные поезда начнется после того, как будут раскуплены билеты на регулярные железнодорожные рейсы.

Укрзализныця на новогодние праздники назначит минимум 30 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 5 декабря.

Читай также: Укрзализныця уточнила график движения экспресса Киев-аэропорт Борисполь Продаже билетов на дополнительные поезда начнется после того, как будут раскуплены билеты на регулярные железнодорожные рейсы.

"После реализации всех билетов на круглогодичные поезда "Укрзализныця" начнет продажу проездных документов на дополнительные. Ожидается, что этого праздничного сезона таких будет назначено не менее 30", - сообщили в пресс-службе.

В компании также констатировали всплеск ажиотажного спроса вокруг билетов на поезда, которые курсируют после 20 декабря. Это влияет на работу сервиса бронирования билетов онлайн booking@uz.gov.ua.

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"В такой ситуации вынуждены призывать пассажиров взвешенно подходить к процессу покупки билетов на поезда. По состоянию на 5 декабря в наличии места на поезда в предпраздничные даты на самые популярные направления. Также, благодаря онлайн-системе УЗ пассажиры могут выбрать билеты с пересадкой, если места на прямые поезда отсутствуют", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что Мукачево прибыл тестовый скоростной поезд из Будапешта.