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Укрзализныця на праздники назначит от 30 дополнительных поездов

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Продаже билетов на дополнительные поезда начнется после того, как будут раскуплены билеты на регулярные железнодорожные рейсы.
Укрзализныця назначит минимум 30 дополнительных поездов на новогодние праздники
Укрзализныця назначит минимум 30 дополнительных поездов на новогодние праздники
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Укрзализныця на новогодние праздники назначит минимум 30 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 5 декабря.

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Продаже билетов на дополнительные поезда начнется после того, как будут раскуплены билеты на регулярные железнодорожные рейсы.

"После реализации всех билетов на круглогодичные поезда "Укрзализныця" начнет продажу проездных документов на дополнительные. Ожидается, что этого праздничного сезона таких будет назначено не менее 30", - сообщили в пресс-службе.

В компании также констатировали всплеск ажиотажного спроса вокруг билетов на поезда, которые курсируют после 20 декабря. Это влияет на работу сервиса бронирования билетов онлайн booking@uz.gov.ua.

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"В такой ситуации вынуждены призывать пассажиров взвешенно подходить к процессу покупки билетов на поезда. По состоянию на 5 декабря в наличии места на поезда в предпраздничные даты на самые популярные направления. Также, благодаря онлайн-системе УЗ пассажиры могут выбрать билеты с пересадкой, если места на прямые поезда отсутствуют", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что Мукачево прибыл тестовый скоростной поезд из Будапешта.

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Теги: Новый год, Поезд, поезда, железная дорога, новогодние праздники, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 14:43
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гость
Такие же как Киев-Константиновка? Из всех щелей дует, в полу дырки.
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