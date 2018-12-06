В Украине открыли новое месторождение газа

Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов куб м. На новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию.

В ноябре АО Укргаздобыча открыло четвертое с начала года месторождение газа в Харьковской области. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Читай также: Запасы газа ниже прошлогодних - Минэнергоугля

“На этапе геологического изучения, по оценке Укрниигаза, запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 млн куб м, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб м голубого топлива“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие месторождения состоялось после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади.

Читай также: Укргаздобыча заявляет об обысках в своих филиалах

Сегодня на новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию; также продолжаются поисково-разведочные работы.

В Укргаздобыче напомнили, что с начала года уже открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Перспективные ресурсы четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 млрд кубометров голубого топлива.

Ранее сообщалось, как работают “схемы“ покупки нефтегазовых месторождений в Украине.