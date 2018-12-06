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В Украине открыли новое месторождение газа

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Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов куб м. На новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию.
В Харьковской области открыли новое месторождение газа
В Харьковской области открыли новое месторождение газа
depositphotos.com

В ноябре АО Укргаздобыча открыло четвертое с начала года месторождение газа в Харьковской области. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба компании. 

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“На этапе геологического изучения, по оценке Укрниигаза, запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 млн куб м, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб м голубого топлива“, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что открытие месторождения состоялось после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. 

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Сегодня на новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию; также продолжаются поисково-разведочные работы.

В Укргаздобыче напомнили, что с начала года уже открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Перспективные ресурсы четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 млрд кубометров голубого топлива.

Ранее сообщалось, как работают “схемы“ покупки нефтегазовых месторождений в Украине.

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Теги: газ, Харьковская область, месторождение, Укргаздобыча
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Комментариев (2)
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Жбанова мразота  (аноним)  06.12.2018, 11:42
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Жбанова мразота
Трубу северного потока забейте себе в очко,..пукинососы))?
гость  (аноним)  06.12.2018, 11:18
Оценка:  0
гость
"Неперспективные" месторождения разведанные еще при совке. Но для местных потребителей хватит, правда цена будет по формуле австрийский газовый хаб+.
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