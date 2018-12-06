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Церковь на Тернопольщине будет делать сыры и йогурт

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В Марийском духовном центре открыли кооператив, который будет производить йогурты и сыры.
Марийский кооператив будет производить молочные продукты
Марийский кооператив будет производить молочные продукты
facebook.com/zarvanytsya

В селе Зарваница в Тернопольской области Марийский духовный центр создал сельскохозяйственный обслуживающий кооператив по производству молочных продуктов. 

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Об этом сообщил ZIK со ссылкой на пресс-службу Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ.

Новый кооператив назвали в честь Андрея Шептицкого, который был проповедником Украинской греко-католической церкви. 

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“Митрополит Андрей сделал очень большой вклад в развитие не только нашей церкви, но и социального благосостояния украинского народа. Он говорил, что всегда бедным является народ, который не имеет своего промысла. А надежное финансовое положение дает пищу для подъема духовности нации. Общественная деятельность была для митрополита логическим продолжением церковного служения. Андрей Шептицкий не раз утверждал, что только верующие лица способны построить хороший экономический строй, поскольку их целью является не только личный доход, но и общее благосостояние. К построению этого строя он привлекал духовенство Украинской греко-католической церкви“, - отмечают в епархии. 

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Кооператив возник благодаря инициативе фермерского хозяйства “Зарваница АГРО“ при Марийском духовном центре. 

Планируется, что кооператив откроет цех, который будет перерабатывать молочную продукцию, чтобы запустить линию производства йогуртов, твердого сыра, пастеризованного молока и другой молочки на территории села Вишнивчик, что прилегает к Зарванице. 

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“Благодаря этому объединению крестьяне смогут реализовывать свою продукцию за достойную оплату“, - добавили в епархии.

Таких марийских духовных центров всего 20, они подчиняются Украинской греко-католической церкви.

Ранее сообщалось, что патриарх РПЦ возмутился из-за того, что дату объединительного собора назвал Порошенко, а не кто-то из глав украинских церквей.

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Теги: УГКЦ, кооператив, церковь, церковь в украине, греко-католическая церковь, молочные продукты
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Комментариев (2)
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Военпол в Крыму  (аноним)  06.12.2018, 12:47
Оценка:  0
Военпол в Крыму
Был в России (г. Владимир) хлеб в магазине 28 руб, в церковной лавке "монастырский собственной выпечки) - 75 рэ.Ради интереса купил попробовать: особой разницы не заметил, разве что более пресный.
В общем религия-опиум для народа, и в России тоже.
гость  (аноним)  06.12.2018, 12:36
Оценка:  0
гость
их целью является не только личный доход, но и общее благосостояние

Вот для того и нужна АВТОФЕКАЛИЯ - бизнес, ничего личного.
ЦерКВА-КВА освобождена от налогов, лепота....
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