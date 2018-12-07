США поставили Украине первый контейнер для хранения ядерного топлива

В контейнере может быть размещена 31 отработанная топливная сборка с отработанным топливом для реакторов типа ВВЭР-1000 или 85 сборок – для ВВЭР-440.

Американская компания Holtec International поставила в Украину первый перегрузочный контейнер для транспортировки и долгосрочного хранения отработавших топливных кассет АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской АЭС в среду, 5 декабря.

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Отмечается, что на АЭС стартовали испытания оборудования, поставляемого Holtec International для проекта Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

“Работы начинаются с проверок и испытаний перегрузочного контейнера HI-TRAC 190, с помощью которого перегружается отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с приреакторного бассейна выдержки атомного энергоблока в транспортные контейнеры HI-STAR для дальнейшей перевозки в ЦХОЯТ“, – говорится в сообщении.

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Контейнер HI-TRAC и вспомогательное оборудование, необходимое для работы с ним, были поставлены на РАЭС из США, где они изготавливаются на заводе НMD (Holtec Manufacturing Division) компании Holtec International, по технологии которой ведется строительство ЦХОЯТ.

“Начало испытаний контейнера HI-TRAC является важным шагом на пути к выполнению стратегически важного для энергетической безопасности Украины проекта“, – подчеркивается в сообщении.

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В многоцелевом контейнере может быть размещена 31 отработанная топливная сборка с отработанным топливом для реакторов типа ВВЭР-1000 или 85 сборок – для ВВЭР-440.

“Впервые в Украине и во всем мире для шестигранного топлива российского дизайна разработано соответствующее оборудование по технологии компании Holtec International. Это контейнеры современного типа, которые являются двухбарьерными, что соответствует мировым требованиям по ядерной и радиационной безопасности и двухцелевыми, ведь предназначены и для транспортировки и для хранения ОЯТ“, – отметил президент НАЭК Энергоатом Юрий Недашковский.

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Он добавил, что контейнеры имеют срок гарантированного долговременного хранения ОЯТ в течение 100 лет.

Ранее сообщалось, что Рада приняла изменения в программу закрытия и консервации ЧАЭС. Парламент увеличил финансирование работ по безопасности ЧАЭС почти до трех миллиардов гривень.