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США поставили Украине первый контейнер для хранения ядерного топлива

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В контейнере может быть размещена 31 отработанная топливная сборка с отработанным топливом для реакторов типа ВВЭР-1000 или 85 сборок – для ВВЭР-440.
У контейнера HI-TRAC гарантия 100 лет
У контейнера HI-TRAC гарантия 100 лет
Korrespondent.net

Американская компания Holtec International поставила в Украину первый перегрузочный контейнер для транспортировки и долгосрочного хранения отработавших топливных кассет АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской АЭС в среду, 5 декабря. 

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Отмечается, что на АЭС стартовали испытания оборудования, поставляемого Holtec International для проекта Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

“Работы начинаются с проверок и испытаний перегрузочного контейнера HI-TRAC 190, с помощью которого перегружается отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с приреакторного бассейна выдержки атомного энергоблока в транспортные контейнеры HI-STAR для дальнейшей перевозки в ЦХОЯТ“, – говорится в сообщении. 

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Контейнер HI-TRAC и вспомогательное оборудование, необходимое для работы с ним, были поставлены на РАЭС из США, где они изготавливаются на заводе НMD (Holtec Manufacturing Division) компании Holtec International, по технологии которой ведется строительство ЦХОЯТ.

“Начало испытаний контейнера HI-TRAC является важным шагом на пути к выполнению стратегически важного для энергетической безопасности Украины проекта“, – подчеркивается в сообщении. 

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В многоцелевом контейнере может быть размещена 31 отработанная топливная сборка с отработанным топливом для реакторов типа ВВЭР-1000 или 85 сборок – для ВВЭР-440.

“Впервые в Украине и во всем мире для шестигранного топлива российского дизайна разработано соответствующее оборудование по технологии компании Holtec International. Это контейнеры современного типа, которые являются двухбарьерными, что соответствует мировым требованиям по ядерной и радиационной безопасности и двухцелевыми, ведь предназначены и для транспортировки и для хранения ОЯТ“, – отметил президент НАЭК Энергоатом Юрий Недашковский. 

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Он добавил, что контейнеры имеют срок гарантированного долговременного хранения ОЯТ в течение 100 лет.

Ранее сообщалось, что Рада приняла изменения в программу закрытия и консервации ЧАЭС. Парламент увеличил финансирование работ по безопасности ЧАЭС почти до трех миллиардов гривень.

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Теги: хранилище, фото, реакторы, отходы, РАЭС, Энергоатом, контейнеры, реактор, ядерное топливо, Ровенская АЭС
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Комментариев (2)
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Василище    07.12.2018, 12:43
Оценка:  0
Василище
Странно.Всегда из старых ТВЕЛов оставшийся уран извлекали,а уже остатки малорадиоактивные захоранивали.А тут предлагают свеженькие складировать?А после сбора критической массы-Бум!Бенц!Бабах!?
reymaykof07    07.12.2018, 12:10
Оценка:  +2
reymaykof07
https://www.popmech.ru/weapon/new s-362922-v-ssha-obrushilos-krupne yshee-hranilishche-radioaktivnyh- othodov/

Це буде в 150 км від мільйонної столиці країни? Можливо це зрада державного масштабу?
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