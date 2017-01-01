В Одессе стартапер получил 8 млн долларов за покраску волос

Владислав Уразов с командой разработали приложение, которое позволяет виртуально перекрасить волосы и продали его за 8 млн долларов.

Новое приложение одесского разработчика Владислава Уразова под названием Teleport Future Technologies выкупил мировой гигант Snap за 8 миллионов долларов.

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Соглашение о покупке-продаже было подписано еще в феврале 2018 года. Компания приобрела не только права на все технологии, но и команду из 5ти специалистов, разрабатывающих проект.

Об этом сообщает Liga.net.

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Проект по окрашиванию волос в разные цвета на фотографиях был создан еще тогда 19ти летним Владиславом Уразовым. Со своим партнером Богданом Матвеевым, они собрали 30 человек из разным стран, в том числе из Украины, Франции, Англии и России.

Основатели-разработчики приложения: Богдан Матвеев (CTO), Владислав Уразов (CEO), Виктор Кох (Strategy) tech.liga.net

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В начале деятельности стартап привлек 1 млн долларов в качестве инвестиций, которые потратили на разработку внутренней технологии определения объектов на фото и видео. Им понадобилось вручную изменять фон на 30 тыс снимков, чтобы “научить“ нейросеть выполнять алгоритм.

Teleport стал рекордсменом по количеству скачиваний в App Store – 1 млн за первые сутки после релиза и занимал первое место в магазинах более недели. В результате продажи Владислав Уразов стал долларовым миллионером в 20 лет.

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“Могу подтвердить, что лучшие из наших разработчиков действительно переехали в Лос-Анджелес/Лондон и теперь работают там в Snap, применяя в том числе технологии Teleport. Я вообще вижу 3 крутых международных компании, которые абсолютно верно делают сейчас ставку на ML специалистов с пост-советского пространства - это Samsung, PicsArt и, конечно, Snap. Думаю, у этих компаний большое будущее в сфере AI. По поводу планов: в ближайшее время мы с партнерами планируем запустить свой фонд, который будет инвестировать в AI-стартапы. Я уверен, что нам удастся попасть в единороги, которые обязательно появятся в нашей сфере в ближайшие годы“, - ответил он.

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