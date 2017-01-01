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Укрзализныця запускает новый поезд в Польшу

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Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января.
Из Львова в Перемышль будет курсировать новый поезд
Из Львова в Перемышль будет курсировать новый поезд
depositphotos.com

Укрзализныця с 20 декабря запускает новый поезд № 90/89 Львов-Перемышль. Как говорится в сообщении пресс-служба компании, поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока. 

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Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января.

Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10.15 и прибывать во Львов в 13.45. Из Львова поезд будет отправляться в 16.00 и прибывать в Перемышль в 17.46. Время следования поезда составит около 2,5 часа. 

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Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-ого класса. Стоимость проезда - около 253 грн.

Ранее сообщалось, что вскоре будет запущен контейнерный поезд между Китаем и Евросоюзом, который будет проходить через украинскую территорию.

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Теги: Польша, Львов, Поезд, поезда, железная дорога, Укрзализныця
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