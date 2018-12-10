Геймдев в Украине: Сколько зарабатывают разработчики игр

Сколько заработали украинские специалисты по разработке игр в 2018 году.

Инновационный парк Unit.city провел исследование отрасли игровой разработки в Украине и выяснил, что средняя зарплата специалиста по геймдеву составляет 1375 долларов. Об этом сообщает Ain со ссылкой на презентацию компании Values Value на собрании в Unit.city.

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“Согласно результатам большого зарплатного опроса геймдева СНГ, с 2017 по 2018 год медианная зарплата на рынке труда геймдева СНГ уменьшилась на 7%. При этом, в Украине мы видим рост компенсаций на 14,6% по медиане. По нашим данным, зарплаты высококвалифицированных и востребованных специалистов увеличились в 2018 году в 2-3 раза в сравнении с годом ранее“, – рассказывает Анастасия Манина, Chief Brand Officer компании Values Value.

Опрос проводился уже второй год подряд, в нем приняли участие 2046 респондентов, работающих России, Украины и Беларусси. Большинство имеют одно и более высших образований, возрастом от 26 до 28 лет.

Результаты по респондентам, работающих в разных странах ain.ua

Так, отмечается, что в 2018 году женщины стали получать меньше почти на 100 долларов (почти 10%). Junior-программистам платили 515 долларов в месяц, то на 85 долларов меньше, чем в прошлом году. Senior получили на 350 долларов меньше – 2350 долларов в месяц.

Зарплата в 2017 году и зарплата в 2018 году специалистов разных уровней ain.ua

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И только middle-программисты получили больше, по сравнению с предыдущим годом сумма составила 1650 вместо 1250 долларов в месяц.

Зарплатные ожидания специалистов тоже отличаются от реальных.

Ожидаемая зарплата специалистов разных уровней ain.ua

Ранее сообщалось, что на рынке труда предвещают кризис в 2019 году. Он отобразится на увеличении автоматизации рабочей деятельности.