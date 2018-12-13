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В Украину начнет летать австрийский лоукост - СМИ

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Австрийский лоукост Laudamotion с февраля запустит направление Вена-Киев. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.
Из Киева в Вену появятся новые авиарейсы
Из Киева в Вену появятся новые авиарейсы
LaudaMotion

В Украину с 1 февраля 2019 года начнет летать "дочка" авиакомпании Ryanair - австрийская Laudamotion. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на авиационный портал Аustrianaviation.net. 

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По данным издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь).

По данным издания, рейсы будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. 

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Билеты на рейс Вена-Киев на сайте перевозчика пока не продаются.

Весной Ryanair приобрел 24,9% акций Laudamotion с дальнейшим увеличением доли до 75%.

Ранее сообщалось, что В Британии запустят "пивной авиарейс". Во время перелета пассажирам будут предлагать специальное пиво, которое по словам организаторов, имеет лучший вкус, если его пить именно в небе, а не на земле.

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Теги: Украина, Киев, Австрия, Вена, авиакомпании, лоукост, авиаперевозки
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