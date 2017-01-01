Рождество в Польше: ТОП-5 популярных профессий для заробитчан
Местным жителям в Польше не интересно идти на временную работу, потому, чтобы избежать кризиса в виде отсутствия работников на новогодних корпоративах, ярмарках и прочем, польские предприниматели приглашают украинцев.
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Об этом сообщает UBR со ссылкой на польский интернет-ресурс Personnel Service.
Самыми востребованными являются аниматоры в образе Святого Николая. Следующими профессиями в списке являются курьеры, продавцы елок, конфет и официанты.
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"Поэтому ко многим польским семьям подарки в этом году принесет Святой Николай с Украины", - шутит Кшиштоф Ингльот, глава Personnel Service.
С расчетом того, что 1 злотый стоит 7,4 гривны, то аниматор сможет заработать от 148 до 259 гривен в час. Аниматорам, которые приходят на дом, платят более 100 злотых в час, то есть больше, чем 740 гривен в час.
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Курьер получит 20-24 злотых (148-177,6 грн/час). От продажи елок можно выручить от 14 до 21 злотого в час (103,6-155,4 грн). Продавец елочных игрушек, конфет и официанты получают от 14 злотых в час. Максимум можно заработать 21, 19 и 18 злотых соответственно.
То есть, даже если работать 1 неделю по 8 часов в день и получать минимальную оплату в 14 злотых, то можно заработать больше, чем в Украине за месяц.
Ранее сообщалось, что почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины работают в Польше. В польских учебных заведениях учатся еще 40 тысяч украинцев.
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