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Рождество в Польше: ТОП-5 популярных профессий для заробитчан

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В Польше на рождественские праздники за неделю можно заработать больше, чем в Украине за месяц.
Трудовых мигрантов из Украинцы приглашают в Польшу на рождественские праздники
Трудовых мигрантов из Украинцы приглашают в Польшу на рождественские праздники
depositphotos.com

Местным жителям в Польше не интересно идти на временную работу, потому, чтобы избежать кризиса в виде отсутствия работников на новогодних корпоративах, ярмарках и прочем, польские предприниматели приглашают украинцев. 

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Об этом сообщает UBR со ссылкой на польский интернет-ресурс Personnel Service.

Самыми востребованными являются аниматоры в образе Святого Николая. Следующими профессиями в списке являются курьеры, продавцы елок, конфет и официанты. 

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"Поэтому ко многим польским семьям подарки в этом году принесет Святой Николай с Украины", - шутит Кшиштоф Ингльот, глава Personnel Service.

С расчетом того, что 1 злотый стоит 7,4 гривны, то аниматор сможет заработать от 148 до 259 гривен в час. Аниматорам, которые приходят на дом, платят более 100 злотых в час, то есть больше, чем 740 гривен в час. 

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Курьер получит 20-24 злотых (148-177,6 грн/час). От продажи елок можно выручить от 14 до 21 злотого в час (103,6-155,4 грн). Продавец елочных игрушек, конфет и официанты получают от 14 злотых в час. Максимум можно заработать 21, 19 и 18 злотых соответственно.

То есть, даже если работать 1 неделю по 8 часов в день и получать минимальную оплату в 14 злотых, то можно заработать больше, чем в Украине за месяц.

Сколько получают за 5 самых востребованных профессий в Польше на рождественские праздники
Сколько получают за 5 самых востребованных профессий в Польше на рождественские праздники
UBR.ua

Ранее сообщалось, что почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины работают в Польше. В польских учебных заведениях учатся еще 40 тысяч украинцев.

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Теги: Польша, заробитчане, работа за границей, трудовая миграция, эмиграция, трудовой мигрант
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