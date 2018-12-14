Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд вернул титано-магниевый комбинат Фирташа государству

Комментариев: 1
Апелляционный хозяйственный суд подтвердил расторжение договора между ЗТМК и фирмой Фирташа.
У Фирташа забирают ЗТМК
У Фирташа забирают ЗТМК
facebook.com

Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в соцсети Facebook. 

Читай также: Приватизацию ОПЗ и ЗаЛКа снова перенесли

Так, 12 декабря судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 09.07.2018, который полностью удовлетворил иск руководителя САП Назара Холодницкого в интересах государства к компании Tolexis Trading Limited (Кипр) и ООО Запорожский титано-магниевый комбинат о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.

Согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса, после принятия решение апелляционного суда вступает в законную силу. 

Читай также: Коррупция в Украине: Гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам

САП ожидает оглашение полного текста принятого Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что позволит с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству.

Установлено, что в 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие ЗТМК стало обществом с ограниченной ответственностью. 

Читай также: Названа дата продажи ПАО Цетрэнерго - СМИ

Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ - оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Фонд госимущества передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении ДП ЗТМК. 

Читай также: За два месяца малой приватизации удалось продать 150 объектов

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию Tolexis Trading Ltd).

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Ранее сообщалось, что инвестфонды Петра Порошенко и Игоря Кононенко подписали пакет документов о продаже ЗАО Завод Кузница на Рыбальском группе ТАС.

Поделись:
Теги: суд, Фирташ, завод, Дмитрий Фирташ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.12.2018, 11:40
Оценка:  -1
гость
Так этот комбинат без российского сырья (обогащенного полуфабриката) все одно не работает, а половину оборудования вывезено или порезано на металлолом после мандана...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь