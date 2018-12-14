Кошачьи бои: Как банки соревновались между собой в SMM

SMM-специалисты украинских банков сразились "на котах" в социальных сетях.

Основная рекламная деятельность банковских организаций сдержана и консервативна, но социальные сети предоставляют простор для креатива и творчества, чем воспользовались SMMщики 4 банков Украины. За битвой наблюдали AIN.

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Первый, кто использовал кота в постах является ПриватБанк, так как кот – это символ их конкурентов – monobank.

Пользователь Kalmykoff выложил в Twitter фотографию банкомата ПриватБанка, на котором отдыхает кот и подписали: “На зиму коты из @monobankua ̶ ̶̶̶у̶̶̶л̶̶̶е̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶ю̶̶̶т̶̶̶ ̶̶̶в̶̶̶ ̶̶̶т̶̶̶е̶̶̶п̶̶̶л̶̶̶ы̶̶̶е̶̶̶ ̶̶̶к̶̶̶р̶̶̶а̶̶̶я̶̶̶ уходят @privatbankua“.

Сообщение ПриватБанка ain.ua

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В ответ на пост ПриватБанка monobank выложил гифку с котом, выхватывающим из машины для счета денег парочку банкнот-юаней, где monobank пошутил, что это кот помогает получить кэшбэк.

Банки вступили в горячую переписку.

переписка приватБанка и monobanka ain.ua

Ощадбанк решил также поучаствовать в беседе и выложил свой пост с котом, за что получит ответный удар.

Ощадбанк поддержал беседу ain.ua

В беседу вклинился Укрсиббанк, который напомнил, кто является начинателем кото-мейнстрима.

Укрсиббанк напомнил о своих правах лидера ain.ua

Ранее сообщалось, сколько зарабатывают украинские разработчики игр.