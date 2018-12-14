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Кошачьи бои: Как банки соревновались между собой в SMM

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SMM-специалисты украинских банков сразились "на котах" в социальных сетях.
Банки Украины устроили "войну котами"
Банки Украины устроили "войну котами"
Getty Images

Основная рекламная деятельность банковских организаций сдержана и консервативна, но социальные сети предоставляют простор для креатива и творчества, чем воспользовались SMMщики 4 банков Украины. За битвой наблюдали AIN. 

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Первый, кто использовал кота в постах является ПриватБанк, так как кот – это символ их конкурентов – monobank.

Пользователь Kalmykoff выложил в Twitter фотографию банкомата ПриватБанка, на котором отдыхает кот и подписали: “На зиму коты из @monobankua ̶ ̶̶̶у̶̶̶л̶̶̶е̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶ю̶̶̶т̶̶̶ ̶̶̶в̶̶̶ ̶̶̶т̶̶̶е̶̶̶п̶̶̶л̶̶̶ы̶̶̶е̶̶̶ ̶̶̶к̶̶̶р̶̶̶а̶̶̶я̶̶̶ уходят @privatbankua“.

Сообщение ПриватБанка
Сообщение ПриватБанка
ain.ua

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В ответ на пост ПриватБанка monobank выложил гифку с котом, выхватывающим из машины для счета денег парочку банкнот-юаней, где monobank пошутил, что это кот помогает получить кэшбэк.

Банки вступили в горячую переписку.

переписка приватБанка и monobanka
переписка приватБанка и monobanka
ain.ua

Ощадбанк решил также поучаствовать в беседе и выложил свой пост с котом, за что получит ответный удар.

Ощадбанк поддержал беседу
Ощадбанк поддержал беседу
ain.ua

В беседу вклинился Укрсиббанк, который напомнил, кто является начинателем кото-мейнстрима.

Укрсиббанк напомнил о своих правах лидера
Укрсиббанк напомнил о своих правах лидера
ain.ua

Ранее сообщалось, сколько зарабатывают украинские разработчики игр.

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Теги: банки украина, украинские банки, ощадбанк, приватбанк, укрсиббанк, monobank, посты о котах, коты в интернете, smm
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.12.2018, 12:41
Оценка:  0
гость
Видел как целая шобла котяр отиралась у банкомата привета - похоже инкассаторы когда меняли кассету побрызгали аппарат валерьянкой. Шоб им коты в отместку все замки обоссяли!
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