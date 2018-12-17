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Билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году

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Укрзализныця заложила в финплан на следующий год индексацию тарифов на перевозку пассажиров дважды по 12% - с 1 апреля и с 1 октября.
За два года Укрзализныця повысить стоимость билетов почти на 50%
За два года Укрзализныця повысить стоимость билетов почти на 50%
depositphotos.com

Укрзализныця планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2019 году. Об этом свидетельствует проект финплана компании, пишут Украинские новости в пятницу, 14 декабря. 

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Согласно пояснительной записке, в 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%. 

В пояснительной записке сказано, что за счет повышения тарифов Укрзализныця намерена увеличить доходы от пассажирских перевозок на 18,5% до 10,283 млрд гривен по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года. 

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В настоящее время документ одобрен наблюдательным советом компании и передан на рассмотрение в причастные министерства.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает новый поезд в Польшу. Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января.

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Теги: Поезд, Укрзалізниця, цены на проезд, проезд, поезда, Укрзализныця, подорожание проезда, стоимость проезда, повышение тарифов
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