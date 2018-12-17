Билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году
Укрзализныця планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2019 году. Об этом свидетельствует проект финплана компании, пишут Украинские новости в пятницу, 14 декабря.
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Согласно пояснительной записке, в 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%.
В пояснительной записке сказано, что за счет повышения тарифов Укрзализныця намерена увеличить доходы от пассажирских перевозок на 18,5% до 10,283 млрд гривен по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года.
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В настоящее время документ одобрен наблюдательным советом компании и передан на рассмотрение в причастные министерства.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает новый поезд в Польшу. Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января.
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