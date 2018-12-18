Roshen назвала стоимость новой фабрики

Стоимость всей фабрики запланирована в размере 2,8 млрд грн. А ее мощность должна составить 20 тысяч тонн продукции.

Инвестиции в строительство первой очереди новой бисквитной фабрики Roshen в Бориспольском районе Киевской области составили 1,5 млрд грн. Об этом со ссылкой на данные пресс-службы корпорации сообщает в понедельник, 17 декабря, LIGA.net.

Читай также: Какие бренды Украины стоят больше всех: ТОП-100

По данным компании, затраты на строительство из общей суммы составили 1,2 млрд грн.

Известно также, что стоимость всей фабрики - первой и второй очередей - запланирована в размере 2,8 млрд грн, а ее мощность - 20 тысяч тонн продукции. Весь комплекс обещали ввести в эксплуатацию до 2020 года, однако пока даже первая производственная площадка работает только в тестовом режиме. Когда состоится официальное открытие - неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Roshen рассказали, как вывезли арестованное имущество из России.