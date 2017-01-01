Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине впервые выписали штраф за коммерческую тайну

Комментариев: 0
АМКУ оштрафовал Эргон-Электрик на 360 тысяч гривен и обязал компанию прекратить нарушения.
АМКУ оштрафовал компанию за использование коммерческой тайны
АМКУ оштрафовал компанию за использование коммерческой тайны
facebook.com/yuriy.terentyev

Антимонопольный комитет Украины впервые оштрафовал компанию за неправомерное использование коммерческой тайны. Об этом в понедельник, 17 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава ведомства Юрий Терентьев. 

Читай также: Тысячи работников купят жилье в лизинг с помощью МВД

По его словам, на компанию Эргон-Электрик наложен штраф в размере 360 тысяч грн и обязали прекратить нарушение.

По данным временной административной коллегии АМКУ, фирма использовала в своей хозяйственной деятельности коммерческую тайну компании ТВК Вектор-ВС без разрешения последней.

"Это новый вид дел, по которым примеров правоприменения со стороны АМКУ еще не было", - отметил Терентьев.

Ранее сообщалось, сколько и как будут платить украинцы за долги.

Поделись:
Теги: АМКУ, компания, штраф, коммерческая тайна, штрафы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь