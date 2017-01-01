В Украине впервые выписали штраф за коммерческую тайну

АМКУ оштрафовал Эргон-Электрик на 360 тысяч гривен и обязал компанию прекратить нарушения.

Антимонопольный комитет Украины впервые оштрафовал компанию за неправомерное использование коммерческой тайны. Об этом в понедельник, 17 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

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По его словам, на компанию Эргон-Электрик наложен штраф в размере 360 тысяч грн и обязали прекратить нарушение.

По данным временной административной коллегии АМКУ, фирма использовала в своей хозяйственной деятельности коммерческую тайну компании ТВК Вектор-ВС без разрешения последней.

"Это новый вид дел, по которым примеров правоприменения со стороны АМКУ еще не было", - отметил Терентьев.

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