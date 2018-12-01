В США компания наняла "гуманного" директора, чтобы следить за роботом
Salesforce, американская IT-компания, с гуманными целями наймет Полу Голдман в качестве директора по этике и гуманным разработкам. Начиная с 7 января, на должна будет следить за этическими нормами при разработке продукции.
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Об этом сообщает BussinesInsider.
Смотря на законодательные и этические нормы и политические тенденции, Пола Голдман будет формировать видение при развитии разработок в сфере искусственного интеллекта.
“Мы понимаем, что несем перед обществом большую ответственность и стремимся создавать технологии, которые не только способствуют успеху наших клиентов, но и способствуют позитивным социальным изменениям и приносят пользу человечеству“, - говорят в отделе этического и гуманного использования Salesforce.
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Сейчас в Америке, в особенности в Кремниевой долине, проходят дискуссии о том, как должен использоваться искусственный интеллект.
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