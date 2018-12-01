В США компания наняла "гуманного" директора, чтобы следить за роботом

Новый сотрудник должен удостовериться, что искусственный интеллект не используют со злыми целями.

Компания Salesforce наймет директора, который будет приглядывать за искусственным интеллектом Getty Images

Salesforce, американская IT-компания, с гуманными целями наймет Полу Голдман в качестве директора по этике и гуманным разработкам. Начиная с 7 января, на должна будет следить за этическими нормами при разработке продукции.

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Об этом сообщает BussinesInsider.

Смотря на законодательные и этические нормы и политические тенденции, Пола Голдман будет формировать видение при развитии разработок в сфере искусственного интеллекта.

“Мы понимаем, что несем перед обществом большую ответственность и стремимся создавать технологии, которые не только способствуют успеху наших клиентов, но и способствуют позитивным социальным изменениям и приносят пользу человечеству“, - говорят в отделе этического и гуманного использования Salesforce.

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Сейчас в Америке, в особенности в Кремниевой долине, проходят дискуссии о том, как должен использоваться искусственный интеллект.

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