Двух сотрудников Укргаздобычи поймали на взятке в 17 млн - ГПУ

В Генпрокуратуре сообщили о задержании должностных лиц Укргаздобычи, которые подозреваются в получении взятки.

Представители органов прокуратуры утром в четверг, 20 декабря, начали обыски в офисе АО Укргаздобыча. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что вечером 19 декабря обыски прошли у нескольких руководителей производственных направлений, "что в дальнейшем привело к обыскам в офисе компании".

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В Укргаздобыче отметили, что сотрудничают с представителями правоохранительных органов и предоставляют всю необходимую документацию.

"В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", - добавили в компании.

Что именно стало причиной обысков, в Укргаздобыче не сообщили.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании двух сотрудников Укргаздобычи, которые подозреваются в получении взятки 16,84 млн гривен.

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"Сегодня задержали двоих должностных лиц Укргаздобычи, которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ. При получении очередного транша в 9 млн гривен злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия", - пишет Луценко в соцсети Facebook.

По его словам, один из задержанных - начальник механико-энергетического департамента Владимир Микитин, второй - директор по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли новое месторождение газа. Запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 миллионов куб м. На новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию.