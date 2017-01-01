В США заработали беспилотные автомобили для доставки еды из супермаркета

Проект был успешно испытан еще в начале августа этого года.

В Америке беспилотные автомобили будут доставлять еду на дом megaobzor.com

В штате Аризона, в городе Скотсдейл впервые были запущены автономные автомобили, которые будут доставлять еду из сети супермаркетов Kroger Co.

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Об этом сообщают Финансы со ссылкой на американское издательство Reuters.

Сервис был успешно испытан, начало пилотного проекта стартовало еще в августе 2018 года.

На работу был "принят" беспилотный автомобиль R1 от Nuro. Он путешествует по обычным дорогам, но при этом в салоне нет ни водителя, ни пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Японии тестируют минимаркеты без кассиров. Новая система распознавания лиц должна позволить решить проблему с нехваткой рабочей силы.