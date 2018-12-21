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В КБ Южное запустили самый мощный суперкомпьютер в Украине

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Пиковая производительность нового суперкомпьютера составляет 300 триллионов операций в секунду.
Система суперкомпьютера состоит из сотни серверов
Система суперкомпьютера состоит из сотни серверов
КБ Южное

Конструкторское бюро Южное в Днепре ввело в эксплуатацию новый вычислительный центр Yuzhnoye SC с самым мощным суперкомпьютером в Украине. Об этом сообщила пресс-служба КБ в четверг, 20 декабря. 

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Отмечается, что уникальная компьютерная система разработана специально для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики в сотрудничестве с мировыми компаниями IT-сектора – MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS.

“Система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и порядка 4 тысяч вычислительных ядер на процессорах новейшей архитектуры. Общий объем оперативной памяти – около 18 терабайт, для хранения данных доступно быстрое хранилище на 200 терабайт. Все компоненты суперкомпьютера объединены специализированной высокоскоростной компьютерной сетью. Система снабжена гибридными вычислительными серверами с новейшими графическими ускорителями и отдельными модулями для обработки и визуализации больших расчетных данных“, – говорится в сообщении. 

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Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров. 

“Доступ к таким вычислительным ресурсам расширит возможности КБ “Южное“ для реализации новых, нестандартных идей и еще более повысит научно-техническую конкурентоспособность предприятия“, – отмечается в сообщении. 

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В КБ уточнили, что реализовать проект удалось благодаря международным коммерческим контрактам, без привлечения средств госбюджета.

Ранее сообщалось, сколько заработали украинские специалисты по разработке игр в 2018 году.

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Теги: Компьютеры, Суперкомпьютер, IT-технологии, Технологии, фото, Днепр, компьютер, КБ Южное
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.12.2018, 14:20
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гость
майнить будут....
sv_sim    21.12.2018, 13:38
Оценка:  +2
sv_sim
в косынку играть теперь одно удовольствие)))
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