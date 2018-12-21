В КБ Южное запустили самый мощный суперкомпьютер в Украине

Пиковая производительность нового суперкомпьютера составляет 300 триллионов операций в секунду.

Конструкторское бюро Южное в Днепре ввело в эксплуатацию новый вычислительный центр Yuzhnoye SC с самым мощным суперкомпьютером в Украине. Об этом сообщила пресс-служба КБ в четверг, 20 декабря.

Читай также: Евросоюз потратит миллиард евро на суперкомпьютеры

Отмечается, что уникальная компьютерная система разработана специально для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики в сотрудничестве с мировыми компаниями IT-сектора – MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS.

“Система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и порядка 4 тысяч вычислительных ядер на процессорах новейшей архитектуры. Общий объем оперативной памяти – около 18 терабайт, для хранения данных доступно быстрое хранилище на 200 терабайт. Все компоненты суперкомпьютера объединены специализированной высокоскоростной компьютерной сетью. Система снабжена гибридными вычислительными серверами с новейшими графическими ускорителями и отдельными модулями для обработки и визуализации больших расчетных данных“, – говорится в сообщении.

Читай также: Сколько зарабатывают и чем занимаются белые хакеры в Украине

Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров.

“Доступ к таким вычислительным ресурсам расширит возможности КБ “Южное“ для реализации новых, нестандартных идей и еще более повысит научно-техническую конкурентоспособность предприятия“, – отмечается в сообщении.

Читай также: Биометрическая платежная карта: В Европе впервые испытали оплату отпечатком пальца

В КБ уточнили, что реализовать проект удалось благодаря международным коммерческим контрактам, без привлечения средств госбюджета.

Ранее сообщалось, сколько заработали украинские специалисты по разработке игр в 2018 году.