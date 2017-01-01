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Из Укргаздобычи уволили двух сотрудников-взяточников

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Один из подозреваемых - начальник механико-энергетического департамента Владимир Микитин, второй - директор по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко.
В компании заявляют, что сотрудничают со следствием
В компании заявляют, что сотрудничают со следствием
УНН

Из Укргаздобычи уволили директора по подготовке и транспортировке газа Александра Гордиенко и начальника механико-энергетического департамента Владимира Микитина, которых подозревают в коррупции. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 21 декабря. 

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Глава правления компании Олег Прохоренко отметил, что Укргаздобычи активно сотрудничает со следствием и будет принимать все законные меры, чтобы Гордиенко и Микитин понесли справедливое наказание, если их вина будет доказана.

Ранее сообщалось, что Укргаздобыча заявляет об обысках в своих филиалах.

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Теги: взятка, взятки, увольнение, задержание, Укргаздобыча
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