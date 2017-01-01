Суд в РФ продлил арест активов Липецкой фабрики Roshen

Суд в Москве продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации сообщает в субботу, 22 декабря, LIGA.net.

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Указано также, что арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, которые позволяли ранее налоговым органам осуществлять любые действия с имуществом Липецкой кондитерской фабрики до рассмотрения дел в судах по существу.

"Скорость и единообразие принятых решений об отмене обеспечительных мер (которые налоговые органы до этого неоднократно и безуспешно пытались отменить в течение трех лет) вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей, принявших эти судебные акты. Считаем, что данные судебные акты основаны не на законе и приняты под давлением", - говорится в сообщении.

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По данным компании, в результате отмены обеспечительных мер налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные меры по производственному оборудованию и банковским счетам Липецкой кондитерской фабрики.

"Все деньги, находившиеся на счетах, предназначенные для заработной платы оставшемуся персоналу, были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, доначисления которых кондитерская корпорация не признает и отрицает в арбитражном суде", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в Roshen рассказали, как вывезли арестованное имущество из России.