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В Словакии начнутся продажи летающих автомобилей

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Технологическая компания AeroMobil в Словакии начала разработку новой модели летающего автомобиля.

Словацкая технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля AeroMobil 4.0. Об этом говорится в пресс-релизе компании. 

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Как сообщает The Slovak Spectator, на выставке в Китае компания уже представила прототип автомобиля AeroMobil 4.0. Компания собирает автомобиль в Словакии, однако над проектом работают 40 человек из восьми разных стран.

В компании заявили, если все пойдет по плану, то уже в 2019 году можно будет провести первые тестовые полеты.

В AeroMobil также добавили, что уже в 2020 или в 2021 году клиенты смогут приобрести первые летающие автомобили.

Как подчеркнули в компании, автомобили AeroMobil 4.0. помогут людям преодолевать короткие и средние расстояния эффективнее и не загрязнять окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в США заработали беспилотные автомобили для доставки еды из супермаркета.Проект был успешно испытан еще в начале августа этого года.

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Теги: автомобили, видео, Словакия, авто, автомобиль, видео youtube
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