Северный поток-2 дошел до Швеции

Укладка труб газопровода началась в экономической зоне страны. Накануне строительство началось в Финляндии.

Судно Solitaire начало укладку труб газопровода Северный поток-2 в экономической зоне Швеции, сообщает издание Aftonbladet 24 декабря.

Читай также: Волкер: США поддерживают членство Украины в НАТО, но она пока не готова

По данным радиостанции Sveriges Radio, работы по укладке газопровода в этом районе продлятся до лета 2019 года, администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.

Днем ранее компания-оператор трубопровода Nord Stream AG сообщила, что судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало укладывать трубы Северного потока-2 в исключительной экономической зоне Финляндии.

В компании добавили, что в настоящее время уложено 370 километров Северного потока-2. Строительство идет по плану в соответствии с графиком, отметили там.

Читай также: Посол США призвал Германию прекратить поддержку Северного потока-2

Против строительства Северного потока-2 выступают Украина, Польша, США. Администрация Дональда Трампа и он лично неоднократно призывали Германию и другие страны Европы отказаться от его строительства.

Группа американских сенаторов от обеих партий пообещала внести на рассмотрение конгресса резолюцию, призывающую отменить строительство Северного потока-2.

Единственной страной, по чье территории планируется провести трубы Севпотока-2, которая не дала разрешение, стала Дания.

Ранее сообщалось, что Европарламент выступил против Северного потока-2.