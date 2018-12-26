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Северный поток-2 дошел до Швеции

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Укладка труб газопровода началась в экономической зоне страны. Накануне строительство началось в Финляндии.
Строительство Северного потока-2 идет по плану
Строительство Северного потока-2 идет по плану
Getty Images

Судно Solitaire начало укладку труб газопровода Северный поток-2 в экономической зоне Швеции, сообщает издание Aftonbladet 24 декабря. 

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По данным радиостанции Sveriges Radio, работы по укладке газопровода в этом районе продлятся до лета 2019 года, администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.

Днем ранее компания-оператор трубопровода Nord Stream AG сообщила, что судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало укладывать трубы Северного потока-2 в исключительной экономической зоне Финляндии.

В компании добавили, что в настоящее время уложено 370 километров Северного потока-2. Строительство идет по плану в соответствии с графиком, отметили там. 

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Против строительства Северного потока-2 выступают Украина, Польша, США. Администрация Дональда Трампа и он лично неоднократно призывали Германию и другие страны Европы отказаться от его строительства.

Группа американских сенаторов от обеих партий пообещала внести на рассмотрение конгресса резолюцию, призывающую отменить строительство Северного потока-2.

Единственной страной, по чье территории планируется провести трубы Севпотока-2, которая не дала разрешение, стала Дания.

Ранее сообщалось, что Европарламент выступил против Северного потока-2.

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Теги: Газпром, Швеция, Северный поток, российский газ, газопровод
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.12.2018, 12:26
Оценка:  0
гость
Интересно, а немцы не боятся попасть на полный шантаж рф; те им санкции а эти трубу раз и перекроют и без газовых хранилищей газ пропадёт в момент. Причём как показывает практика делают они это зимой что б больнее было.
гость  (аноним)  26.12.2018, 12:04
Оценка:  0
гость
Немцы не глупые. Они прекрасно понимают, что лучше напрямую получить газ, чем договоравиться с неск. странами о транзите. А потом будут поставлять газ в ту же Польшу, Словакию и Украину, но уже дороже. А американский газ намного дороже...
Антибес    26.12.2018, 11:00
Оценка:  +1
Антибес
Чем быстрее построят и введут в эксплуатацию этот газопровод,тем быстрее мы скажем"остаточне прощавай"российской"газ овой игле"!!!)))))))))
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