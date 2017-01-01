Roshen Порошенко опустилась в мировом рейтинге

Объем чистых продаж корпорации остался на уровне 2017 года. В рейтинг вошли еще две украинские компании.

Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Петру Порошенко, заняла 25-е место в международном рейтинге мировых кондитерских компаний Global Top 100 Candy Companies по итогам 2018 года. Рейтинг опубликован на сайте профильного издания Candy Industry.

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По сравнению с прошлым годом компания опустилась на одну позицию.

По данным издания, объем чистых продаж корпорации остался на уровне 2017 года и составил 800 миллионов долларов. Издание отмечает, что на сегодняшний день корпорации Roshen принадлежит восемь заводов, штат сотрудников насчитывает 10 тысяч.

Также в данном рейтинге присутствуют еще две украинские компании.

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Так, группа компаний Конти (Донецкая область) сохранила 43-е место в рейтинге (продажи оцениваются в 473 млн долларов), а компания АВК Конфекшинери (Днепр) поднялась на три позиции - на 64 место (275 млн долларов).

Что касается первого места данного рейтинга, его уже несколько лет подряд занимает американский производитель шоколадных изделий Mars Inc., его объем продаж составил 18 миллиардов долларов. На втором месте расположилась итальянская кондитерская компания Ferrero с объемом продаж 12 миллиардов долларов. Ну а замыкают тройку лидеров американская Mondelez International Inc. с объемом продаж 11,56 миллиардов долларов.

Оценки основаны на сочетании опросов производителей, годовых отчетов, сообщений средств массовой информации, частных и опубликованных исследований и интервью с аналитиками.

Ранее сообщалось, что Roshen назвала стоимость новой фабрики. Стоимость всей фабрики запланирована в размере 2,8 млрд грн. А ее мощность должна составить 20 тысяч тонн продукции.