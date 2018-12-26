В Крыму продали большинство отобранного имущества Коломойского

В Крыму продали более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.

Так называемая “власть“ аннексированного Крыма продала более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявила в среду, 26 декабря, так называемый “министр имущественных и земельных отношений“ Крыма Анна Анюхина, сообщает РИА Новости.

Известно, что первым проданным объектом стал санаторий Форос.

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“Более половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а вырученные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков“, - сказала Анюхина журналистам.

По ее словам, в текущем году от приватизации имущества украинского олигарха было выручено 575 млн рублей.

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“Это достаточно хорошие поступления. Уже в конце этого года также состоялись аукционы, и в следующем году, в январе, поступит еще 100 млн рублей. Это остались заправки. Был ряд причин и технических. Мы долго оформляли сначала это имущество. Сейчас оно находится в стадии реализации. Есть достаточно хороший спрос“, - добавили в Крыму.

Ранее сообщалось, что НБУ подал в Швейцарии новый иск против Коломойского. Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства экс-акционера банка на общую сумму 6,64 млрд грн.