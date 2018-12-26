В Крыму продали большинство отобранного имущества Коломойского
Так называемая “власть“ аннексированного Крыма продала более половины национализированного на полуострове имущества украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявила в среду, 26 декабря, так называемый “министр имущественных и земельных отношений“ Крыма Анна Анюхина, сообщает РИА Новости.
Известно, что первым проданным объектом стал санаторий Форос.
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“Более половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а вырученные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков“, - сказала Анюхина журналистам.
По ее словам, в текущем году от приватизации имущества украинского олигарха было выручено 575 млн рублей.
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“Это достаточно хорошие поступления. Уже в конце этого года также состоялись аукционы, и в следующем году, в январе, поступит еще 100 млн рублей. Это остались заправки. Был ряд причин и технических. Мы долго оформляли сначала это имущество. Сейчас оно находится в стадии реализации. Есть достаточно хороший спрос“, - добавили в Крыму.
Ранее сообщалось, что НБУ подал в Швейцарии новый иск против Коломойского. Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства экс-акционера банка на общую сумму 6,64 млрд грн.
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