Укрпочта изменит систему тарифов на посылки

Компания упростит параметры отправлений. Со следующего года допускается длина посылки до 70 см, а ее стоимость не будет зависеть от населенного пункта.

Доплата за доставку посылок в села будет отменена Укрпочта

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С 1 января 2019 года Укрпочта отменит доплату за доставку отправлений в село. Стоимость посылок вообще не будет зависеть от места их отправления или получения. Об этом в среду, 26 декабря, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В ведомстве заявили, что экономия за каждое отправление в сельскую местность для клиентов составит 12 гривен.

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“Укрпочта для посылок не считает объемный вес, только физический, и с начала года упрощает параметры отправлений“, - говорится в сообщении.

С 1 января для Экспресс и Стандарт будет единственный размер наибольшей стороны отправления - до 70 см. До 31 декабря 2018 для Экспресс промежуточный размер составлял 35 см, для Стандарт - 50 см.

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При этом самая дешевая доставка Укрпочты Стандарт станет еще доступнее - с начала года будет уменьшено оценочную стоимость с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

Ранее сообщалось, что Укрпочта договорилась с Пенсионным фондом о бесперебойной работе в 2019 году. Отделения Укрпочты закрывать не будут, а пенсии доставят вовремя.