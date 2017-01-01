Маск анонсировал появление зарядных станций Tesla в Украине

Сеть Supercharger охватит 100% Европы в следующем году – от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции, пообещал Илон Маск.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Supercharger для зарядки электромобилей. Об этом он написал в Twitter вечером в среду, 27 декабря.

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“Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния через США, большую часть Европы, Канаду и Китай“, – написал Маск и добавил к посту карту сети станций Supercharger.

В дальнейшем, отвечая одному из пользователей, бизнесмен сообщил, что в следующем году сеть станций существенно расширят.

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“Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции“, – пообещал Илон Маск.

Судя по карте, зарядные станции Tesla Supercharger появятся в городе Радивилов Ровенской области и на окраине Житомира.

Анонсированные заправки Тесла в Украине tesla.com

Ранее сообщалось, что Илона Маска отстранили от руководства Tesla. По условиям соглашения с властями США бизнесмен не сможет занимать руководящих постов в компании ближайшие три года.