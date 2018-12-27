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Укрпочта повысила тарифы на 15%

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Это второй этап повышения, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.
Тарифы Укрпочты стабильно растут
Тарифы Укрпочты стабильно растут
Минфин

Компания Укрпочта повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно на 14,3% – для неприоритетных, на 11,1% – для приоритетных отправлений. Об этом накануне сообщило агентство Интерфакс-Украина

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Также повышается стоимость линеек тарифов по пересылке отправлений Стандарт, Экспресс и SmartBox с 1 января 2019 года.

Отмечается, что это второй этап повышения, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке простых бандеролей до 3 кг осталась на уровне 2018 года. 

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Так, с 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке Стандарт весом 10 кг составит 42 грн в пределах области, 48 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 80 грн в пределах области, 85 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).

При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки Стандарт увеличится с 50 см до 70 см, цена за адресный забор отправления – на 3 грн, до 15 грн. 

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С 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке Экспресс весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 44 грн и 50 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 90 грн в пределах области, 95 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 84 и 90 грн соответственно).

Ранее сообщалось, что Укрпочта изменит систему тарифов на посылки. Компания упростит параметры отправлений. Со следующего года допускается длина посылки до 70 см, а ее стоимость не будет зависеть от населенного пункта.

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Теги: Украина, тарифы, Укрпочта, повышение тарифов, посылка
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