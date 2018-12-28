Нафтогаз заявил о начале подачи газа Смеле

Смела Черкасской области начала получать газ от НАК Нафтогаз Украины для обеспечения города теплоснабжением.

Смела начала получать газ от Нафтогаза smela-city.org.ua

НАК Нафтогаз Украины в четверг, 27 декабря, заключила договор и подтвердила номинации на газ КП Смилакомунтеплоенерго, которое обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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Указано, что предоставление номинаций на декабрь и январь стало возможным после выполнения местной властью Смелы и КП Смилакомунтеплоенерго требований законодательства относительно принятия долгов предыдущего теплоснабженца ООО Смела Энергоинвест перед Нафтогазом.

"Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло", - отметил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

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В НАК напомнили, что долги перед компанией в размере 85,5 млн грн были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО Смела Энергоинвест в рамках совместной деятельности.

Сейчас задолженность реструктуризирована - соответствующий договор подписан между Нафтогазом и КП Смилакомунтеплоенерго 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Кабмин будет проверять облгазы Фирташа. Правительство обратилось в НКРЭКУ с официальной просьбой о проверках облгазов.