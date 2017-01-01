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Moody's улучшило рейтинги семи украинских банков

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Повышение рейтинга отражает улучшение кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно их прибыльности.
Moody's изменило рейтинги украинских банков
Moody's изменило рейтинги украинских банков
RTE

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило рейтинги семи украинских банков - государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и коммерческих банков Пивденный, Проминвест, Райффайзен Банк Аваль, а также Сбербанка Украина. Об этом в четверг, 27 декабря говорится в пресс-релизах агентства. 

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Так, для ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и банка Пивденный рейтинг долгосрочных гривневых депозитов повышен до Caa1, рейтинг депозитов в иностранной валюте - до Caa2 и рейтинг BCA - до Сaa1 со стабильным прогнозом.

Рейтинг депозитов в иностранной валюте и рейтинг BCA Райффайзен Банк Аваль также повышены до Caa2 и Сaa1 соответственно. При этом рейтинг гривневых депозитов поднялся с уровня Сaa1 до B3.

В оценке Проминвеста агенство повысило до Caa2 рейтинг гривневых депозитов, а BCA зафиксировало на уровне Caa3. 

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Рейтинг гривневых депозитов Сбербанка Украина повышен до Сaa1, депозитов в иностранной валюте - до Caa2 со стабильным прогнозом и рейтинг - BCA до Сaa2. Как отмечает Moody's, свои показатели Сбербанк улучшил благодаря значительной поддержке со стороны материнской компании - в сентябре 2018-го ему поступило 8,3 млрд грн от Сбербанка России.

Ранее сообщалось, что Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова. Повышение следует за повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный.

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Теги: рейтинг, банки, банк, Moody's
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