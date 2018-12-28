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Российская сеть пиццерий планирует открываться в Украине

Комментариев: 1
Первый ресторан откроют в Запорожье в конце марта 2019 года.
Российская сеть пиццерий откроет свой ресторан в Запорожье
Российская сеть пиццерий откроет свой ресторан в Запорожье
facebook.com/ovchinnikov.fedor

Совладелец сети Федор Овчинников сообщил на своей официальной странице в Facebook, что пиццерия Dodo Pizza расширяет свою сеть и построит ресторан в Запорожье в конце марта 2019 года. 

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"Под самый Новый год делюсь с вами радостной удивительной новостью. Сегодня грандиозный день). Мы официально объявляем о запуске Dodo Pizza в Украине! Уже через несколько месяцев первая пиццерия начнёт доставлять в городе Запорожье", - написал он.

Отмечается, что пиццерия существует в 11 странах мира, насчитывается 440 пиццерий. 

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"Теперь наши стандарты, наша открытость, наши принципы будут работать в еще одной прекрасной стране. Это взвешенное решение. Мы долго к этому шли. Наши первые партнеры на протяжении года убеждали нас, что время пришло - их настойчивости можно позавидовать. Мы ценим такой подход и верим в силу намерения. Мы верим в отношения между людьми, партнёрство между предпринимателями", - отметил он.

Овинников сообщил, что здание достроят в конце марта 2019 года, двухэтажное здание будет находиться на берегу Днепра в центре города.

Ранее сообщалось, что ЕС пригласил Украину и РФ на переговоры по газу.

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Теги: российский ресторан, российская пиццерия, Россия, российский бизнес в Украине
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    28.12.2018, 13:48
Оценка:  +2
Peyot
нуну... можно будет и рядом доску позора поставить с фотками посетителей пицерии из страны агрессора!
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