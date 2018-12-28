Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Антимонопольный комитет закрыл дело против ДТЭК

Комментариев: 1
Спустя три года комитет признал, что ДТЭК не занимает монопольное положение на энергорынке Украины.
ДТЭК занимает 24-26% на энергорынке Украины
ДТЭК занимает 24-26% на энергорынке Украины
Пресс-служба ДТЭК

Антимонопольный комитет окончательно закрыл дело о возможном злоупотреблении монопольным положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Трехгодичное расследование не выявило нарушений со стороны компании, сообщают Украинские новости в пятницу, 28 декабря. 

Читай также: В Украине впервые выписали штраф за коммерческую тайну

Как следует из отчета АМКУ, в 2015-2017 годах доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии составляла 24-26%, что соответствует нормам законодательства (до 35%).

В свою очередь, рыночная доля Энергоатома в 2015-2017 годах колебалась в пределах 54-57%. Однако, как отмечается в отчете АМКУ, в существующей модели Оптового рынка электрической энергии Украины (ОРЭ), регулируемого государством, ни один субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность на рынке, не способен влиять на условия оборота товара (электрической энергии), в том числе, выбирать контрагента, определять объемы и цену реализации электроэнергии, условия договоров и т.д. 

Читай также: "Сговоры среди участников торгов": АМКУ нашел нарушения производителей хлора

"Вся произведенная электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию Энергорынок по ценам, установленным НКРЭКУ. Таким образом, рыночная власть участников рынка генерации электрической энергии в существующей модели ОРЭ не может быть реализована в связи с существующими административными ограничениями", - говорят в АМКУ.

Ранее сообщалось, что АМКУ занялся тарифами мобильных операторов. Дело против трех крупнейших операторов открыто по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Поделись:
Теги: энергетика, АМКУ, монополия, Энергоатом, ДТЭК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.12.2018, 15:03
Оценка:  0
гость
Да ну. Т.е. я могу выбрать другого поставщика эл/эн.? Порох все для олигархов сделал.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь