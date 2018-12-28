Антимонопольный комитет закрыл дело против ДТЭК

Спустя три года комитет признал, что ДТЭК не занимает монопольное положение на энергорынке Украины.

Антимонопольный комитет окончательно закрыл дело о возможном злоупотреблении монопольным положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Трехгодичное расследование не выявило нарушений со стороны компании, сообщают Украинские новости в пятницу, 28 декабря.

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Как следует из отчета АМКУ, в 2015-2017 годах доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии составляла 24-26%, что соответствует нормам законодательства (до 35%).

В свою очередь, рыночная доля Энергоатома в 2015-2017 годах колебалась в пределах 54-57%. Однако, как отмечается в отчете АМКУ, в существующей модели Оптового рынка электрической энергии Украины (ОРЭ), регулируемого государством, ни один субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность на рынке, не способен влиять на условия оборота товара (электрической энергии), в том числе, выбирать контрагента, определять объемы и цену реализации электроэнергии, условия договоров и т.д.

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"Вся произведенная электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию Энергорынок по ценам, установленным НКРЭКУ. Таким образом, рыночная власть участников рынка генерации электрической энергии в существующей модели ОРЭ не может быть реализована в связи с существующими административными ограничениями", - говорят в АМКУ.

Ранее сообщалось, что АМКУ занялся тарифами мобильных операторов. Дело против трех крупнейших операторов открыто по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.