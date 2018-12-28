Нафтогаз назвал причину снижения транзита газа

Одним из главных факторов снижения объемов транзита газа является использование Россией Северного потока.

Транзит российского газа в 2018 году снизился на 7% depositphotos.com

За девять месяцев 2018 года объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему снизились на 7% и составили 65,4 миллиарда кубометров. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании в пятницу, 28 декабря.

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"Одним из главных факторов снижения объемов украинской ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL", - отмечают в компании.

При этом в Нафтогазе сообщили, что транспортировки природного газа для потребителей Украины за этот период увеличились на один процент в связи с увеличением использования сырья.

Ранее сообщалось, что Кабмин будет проверять облгазы Фирташа. Правительство обратилось в НКРЭКУ с официальной просьбой о проверках облгазов.