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Укрзализныця прокомментировала сбой в работе экспресса в Борисполь

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В компании сообщили, что произошла задержка следования экспресса в Борисполь.
Известна причина сбоя в работе экспресса в Борисполь
Известна причина сбоя в работе экспресса в Борисполь
uz.gov.ua

Два экспресса в международный аэропорт Борисполь опоздали из-за сбоя в компьютере управления. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщается на сайте Укрзализныци

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Отмечается, что техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована в 8.00 на ж/д станции Дарница. Он был доставлен на станцию Борисполь-аэропорт следующим экспрессом.

В результате один из экспрессов задержался на 48 минут, другой - на 19 минут.

"Ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику", - подчеркнули в УЗ.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году. Укрзализныця заложила в финплан на следующий год индексацию тарифов на перевозку пассажиров дважды по 12% - с 1 апреля и с 1 октября.

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Теги: Поезд, Борисполь, поломка, аэропорт Борисполь, Укрзализныця, экспресс
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