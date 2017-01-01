Укрзализныця прокомментировала сбой в работе экспресса в Борисполь

В компании сообщили, что произошла задержка следования экспресса в Борисполь.

Два экспресса в международный аэропорт Борисполь опоздали из-за сбоя в компьютере управления. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщается на сайте Укрзализныци.

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Отмечается, что техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована в 8.00 на ж/д станции Дарница. Он был доставлен на станцию Борисполь-аэропорт следующим экспрессом.

В результате один из экспрессов задержался на 48 минут, другой - на 19 минут.

"Ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику", - подчеркнули в УЗ.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году. Укрзализныця заложила в финплан на следующий год индексацию тарифов на перевозку пассажиров дважды по 12% - с 1 апреля и с 1 октября.