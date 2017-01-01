ТОП-5 главных вызовов украинским предпринимателям в 2018 году

С какими проблемами пришлось столкнуться отечественному бизнесу в этом году.

Проблем для бизнеса стало больше в виде прессинга и обысков со стороны украинской власти depositphotos.com

В 2018 году правительство активно рапортовало об улучшениях, "облегчениях" и дерегуляциях в бизнесе, что улучшило позиции Украины в мировых рейтингах, но сами предприниматели отмечают, что проблем не приуменьшилось, а иногда и стало больше в виде прессинга и обысков со стороны украинской власти.

Адвокат компании Investment Service Ukraine Артем Пришедько проанализировал 5 главных проблем для предпринимателей в 2018 году, передает Mind.

Жесткий контроль расчетов с нерезидентами и недоступность кредитования

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Дополнительный финансовый контроль государства сильно ударил по бизнесу. С одной стороны борьба с офшорами, полулегальным бизнесом и система налогового контроля и обмена информацией пополнила бюджет страны, но с другой стороны предприниматели оказались не такими устойчивыми, в особенности потому, что банки продолжают перестраховываться и устанавливать проценты по кредитам вдвое больше годовой инфляции.

Годовая прибыль и общая конъектура рынков не дают позволить малому и среднему бизнесу использовать необходимые дополнительные кредитные деньги, так как не могут потянуть выплату 21% комиссии.

Тотальные проверки

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Из-за внешних долгов по кредитам страна стала искать выплаты внутри страны, потому налоговики увеличили проверки плательщиков на 600 позиций только за последние 10 месяцев в 2018 году.

Также проверки Гоструда, которые направлены на детенезацию занятости и доходов населения, привели к тому, что начиная с сентября 2018 года предприниматели получили штрафов на общую сумму в 300 000 гривен за нарушения.

Рейдерство по новым правилам и общая беззащитность бизнеса

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Новый закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", вступивший в силу с 17 июня 2018 года, привел к тому, что на рынке появились новые виды рейдерства, которые по сути стали более упрощенными за счет либерализации корпоративных преобразований.

Теперь, чтобы "отжать" бизнес достаточно всего лишь подделать акт приема-передачи корпоративных прав. Это привело к большей загруженности "антирейдерской" комиссии, которая вместо того, чтобы расширить штат, стала отказывать жалобам по формальным причинам.

И пока дела рассматриваются в суде, "новые владельцы" активно обанкрочивают предприятие и разворовывают активы.

Военное положение

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Военное положение привело к пессимистическим прогнозам по отношению к активам предприятий, потому предприниматели в большинстве планировали «пути отход», что к концу года привело к "консервации, защите активов и работе с минимальными рисками", что плохо влияет на быстрое развитие бизнеса.

Предвыборный период

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Предвыборная компания официально не началась, но уже дает отголоски во всех сферах жизни Украины. Бизнес, который работает с бюджетом страны, пытается вытащить как можно больше денег для кандидатов.

Бизнесмены отвлекаются на «перетягивание каната» и делают шаги в строну больших рисков, а другие, кто не задействован в государстве, переходят в "режим ожидания", что также не приводят к развитию бизнеса.

Ранее сообщалось, куда лучше всего инвестировать украинцам в 20 и 40 лет.