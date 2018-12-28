Нафтогаз оценил потери активов в Крыму в $5 млрд
Нафтогаз Украины рассчитывает через Стокгольмский арбитраж получить от России 5 млрд долларов за активы, утраченные в Крыму. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев в эфире радио НВ.
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“По Крыму мы судимся примерно на 5 млрд долларов. У нас есть ответчиком Российская Федерация суверенная“, - сообщил Коболев.
По его словам, украинская сторона должна доказать, что ответчиком является именно РФ, а не так называемые “ополченцы“. “Юрисдикция - самый трудный этап. Если мы ее доказываем, все остальное - это уже вопрос техники“, - отметил чиновник.
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При этом он добавил, что оптимистично настроен в этом процессе.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз подсчитал сумму претензий к Газпрому. Украинская компания требует от России и Газпрома по нескольким искам более 18,7 миллиардов долларов.
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