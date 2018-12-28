Украинские банки опубликовали показатели финансовой устойчивости

На начало этого года в докапитализации нуждались Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Банк Восток и другие.

Данные по всем банкам НБУ обещает опубликовать до 31 декабря Пресс-центр НБУ

Национальный банк обязал банки опубликовать до субботы, 28 декабря, результаты оценки их устойчивости с учетом стресс-тестирования по состоянию на 1 января 2018 года. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на FinClub.

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Согласно мониторингу, среди банков, которые на начало 2018 года нуждались в докапитализации, были Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Банк Восток и другие.

К вечеру 28 декабря не все банки опубликовали оценку устойчивости (всего на рынке 77 банков). В частности, отчетность не опубликовали банки, относительно которых были подозрения, что именно они нуждаются в наибольших средствах: госбанки (Ощадбанк, Укрэксимбанк) и банки с российским госкапиталом (Сбербанк, Проминвестбанк и неплатежеспособный ВТБ Банк).

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Из топ-10 банков по чистым активам известны показатели восьми. В капитале не нуждаются ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк.

Ранее сообщалось, что НБУ оценил устойчивость крупнейших банков. Потребность крупнейших банков в докапитализации оценивается почти в 20 миллиардов гривен.