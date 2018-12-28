Нафтогаз подсчитал сумму претензий к Газпрому
Сумма финансовых претензий Нафтогаза к российскому газпрому в рамках судебных процессов превышает 18,7 миллиардов долларов. Об этом в своей статье на сайте Экономическая правда пишет председатель правления НАК Андрей Коболев.
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Так, в рамках ранее выигранного арбитража в Стокгольме Нафтогаз намерен взыскать с Газпрома 2,1 миллиарда долларов, при этом в качестве компенсации украинская компания пытается арестовать активы российского концерна в Европе.
В 2018 году Нафтогаз также инициировал новый арбитраж, в рамках которого требует от Газпрома пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах и "компенсации недоимок" более чем на 11,6 миллиарда долларов, заявил глава компании.
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Кроме того, Нафтогаз подал иск против России из-за потери активов в Крыму на сумму более 5 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Андрей Коболев обвинил Дмитрия Фирташа в воровстве денег посредством облгазов. Он считает, что Фирташ ворует 1 млрд долларов ежегодно через облгазы.
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