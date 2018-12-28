НБУ оценил устойчивость крупнейших банков

Потребность крупнейших банков в докапитализации оценивается почти в 20 миллиардов гривен.

Национальный банк впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков.

Согласно обнародованным данным, наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк – 10,973 млрд грн. Решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца следующего года. Читай также: Нацбанк утилизировал банкноты на 41 млрд гривен НБУ указывает, что вторая по величине нехватка капитала была установлена у ВТБ Банка, однако это финучреждение уже признано неплатежеспособным.

Отмечается, что после проведенных банками мер сегодня лишь один из них требует прямой докапитализации в первом квартале 2019 года – Мегабанк на 611 млн грн. Этому же финучреждению необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца следующего года покрыть еще 2,266 млрд грн нехватки капитала, что является вторым после Укрэксимбанка показателем.

Помимо того еще шесть банков должны ликвидировать суммарно 6,5 млрд грн нехватки капитала выполнением планов реструктуризации до 31 декабря 2019 года: Кредит-Днепр – 2,078 млрд грн, Ощадбанк – 1,588 млрд грн, Альфа-Банк – 1,051 млрд грн, Банк инвестиций и сбережений – 1,046 млрд грн, Проминвестбанк, – 599 млн грн и Пивденный – 169 млн грн.

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НБУ уточняет, что всего по итогам оценки качества активов и стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию 24 банков, на которые приходится 94% всех активов банковской системы Украины, общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию была оценена в 42,1 млрд грн, а без ВТБ Банка – в 34,7 млрд грн.

С учетом мероприятий, осуществленных банками и верифицированных НБУ, на конец 2018 года эта цифра снизилась до 19,7 млрд грн. Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банка: ПУМБ, Универсал Банк, банк Восток и Сбербанк. Еще три банка более чем на половину выполнили планы реструктуризации: Пивденный, Альфа-Банк и Ощадбанк, отмечает НБУ.

Ранее сообщалось, что Moody's улучшило рейтинги семи украинских банков. Повышение рейтинга отражает улучшение кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно их прибыльности.